经济观察报 林辉/口述 借助量子计算的增长，人工智能技术将得到很大发展。对于企业，真正艰难的，并非做出功能，而是迅速应用到一个行业，解决问题。而准星机器人，则致力于用人工智能解决传统教育行业存在的问题。

准星的产品就是一支智能笔加上后台的人工智能系统。学生用这支笔来答题，系统就能对学生答题的数据进行全过程采集，一键传输到云端，后台系统就能对他在这个学科的学习力进行画像。哪里写得快，哪里写得慢，出什么问题，思维有什么缺陷，系统全能知道。

人工智能系统设计带有六个维度标准，依次递进，从学生对基础概念掌握情况、推理和计算能力，到对数学的兴趣、态度以及知识点运用情况都可以掌握。老师的手机和PAD，可以看到每个学生的个性化数据，哪个学生兴趣不足，哪个学生态度有问题，几十分钟，一个年级的就出来了。老师们剩下的工作，就是帮学生改正错误、鼓励鞭策了。

由此，这个机器人系统完全改变了老师的工作内容和范围。传统模式下，从学生写作业、老师批改到学生改错的过程，一般需要2-3天，用准星系统判作业后，可以当天作业当天改，完全符合学生的记忆规律和认知规律。

可以说，准星的出现对家教行业也是个颠覆。许多家教的校长和老总都和我们是朋友，我们常开玩笑说，会有一天，我们的员工举个牌子到你们门口，将我们的笔卖给家教老师，一年全程服务2000块钱左右，平均每天几元钱。

我们准星智能笔的价格目前较贵，但两年分期付款，每半年不到四百元，成本上就能将每个学生每天的花销控制在不到十元钱，随着将来用户规模的发展，成本会越来越低。我们的企业在成都，目前成都已经有二十多所学校开始使用。

这就是人工智能对教育行业的颠覆，而人工智能技术本身，就是用来解决大数据和云计算发展中的负面问题。

起步

多年前，我们就锁定了人工智能技术。我曾在4年前提出一项大数据创新理论。人类文明的生产方式中，资本、自然资源、人力等属于生产要素，而数据作为一种新型生产要素，可以对这些资源进行置换、替代、节省、重组，从而影响和颠覆一些传统行业，改变行业资源的配比。例如阿里巴巴、滴滴打车等，便是用数据传输方式改变了资本、自然资源和人力的配置，就能把整个行业颠覆。大数据技术本质上是从采集、存储、传输、汇总、分析、挖掘及展示等各个环节形成。但当时却没有专门机构去研究数据科学，这项科学将来一定会给社会各业带来巨大推力，它对各行业技术迭代的推进作用，是不可忽视的，我们中国要尽快建立专门的数据科学研究院。

实质上，云计算的出现，只是降低了使用计算机的时间和经济成本，让人们傻瓜地、便宜地用上计算机，但它与大数据是相辅相成地发展的。云计算是高速公路，数据是汽车不能解决如此海量的数据问题，一时间堵车问题频频出现，就会出现大量数据垃圾，这就需要让计算机能模仿人脑进行自我清理、自我创新，这个过程本身就是人工智能。因此三到五年内，从大数据到人工智能是发展方向。现在就是从工业文明向数据文明发展的过渡期。

人工智能+教育

众所周知，“人工智能+”正席卷各行各业，我们为何偏偏选择教育行业？

选择教育，我思考了五个维度。第一，价值密度要大，可以让人工智能产品被高频率使用；第二，基础约束度要低，数据采集不能受政策、法律等过多管控；第三，数据采集的门槛要低，可以让大数据公开而透明的行业里，恐怕只有教育能做到，因为学生做题答题的数据随处可得；第四，无论To B或To C，市场空间都要很大；第五，提供教育服务是刚需，孩子的想法也是数千万家长最关心的。

能满足以上条件的，只有教育行业。而在教育的诸多学科中，语文领域占份额过少，英语服务相对成熟，只有数理化学科是国内外没有的，而且最受关注。所以我首先锁定了数学领域的人工智能技术，让系统学习数学语言。

2012年，我带领数据中心的院士、教授、博士们成立了清华大学苏研院大数据中心，经过四年多的研发，团队获得了大数据技术的软件著作权和大量的技术专利，并在2014年将大数据中心旗下的智慧教育事业部正式成立为独立的准星云学科技有限公司，正式推出了准星的智能判卷系统。

融资方面，我从2013年就谈过上百家投资人，当时几乎没一人信我。那时很多投资人眼盯着O2O，奉行着互联网思维和“风口能让猪飞”的精神，盲目相信烧钱、线上线下的商业模式。受这种氛围的影响，团队内部也产生了很大分歧，技术人员一个接一个地走。我就告诉他们，要走便走，相信我的就留下来。

“互联网只能解决数据传输与存储的问题，它创造不了价值”，我始终这样认为，也这样告诉我的团队，“与其说‘互联网+’，不如说‘+互联网’，传统行业在当前的经济发展阶段，始终是经济运行主体。”就像中国的航天、高铁、三峡等突破性行业和项目，任何一项科学与技术的攻关，都是行业精英多少年如一日地奋斗，这绝不是一项新商业模式就可以解决的问题。

等到互联网热潮逐渐退去，我终于找到中兴合创，创始人丁明峰从事人工智能研究。但我们刚开始谈时，他却建议，如果你认为你足够牛，就将人工智能领域的技术全部做成，包括自然语言处理、模式识别、自动推理、机器视觉等一系列难题，而准星的团队也仅仅不到百人的规模。的确，人工智能领域里，任何一个概念都是珠穆朗玛峰，但我们作为企业，目标是将人工智能做成应用，针对行业中的现实痛点，而不是沉浸在一些世界级难题里，痴迷于摸石头，却忘记了过河。同时，一段时间的交流后，我们认为中兴合创是一个面向前沿技术、面向实际关键应用的投资团队，也是我们的知音。

2015年8月，我们和中兴合创终于达成协议，获得了对方千万级资金的投资。12月底，产品正式推向市场，目前产品已经得到四川多所中学试点的使用和良好反馈。目前，江苏、浙江、湖北等地产品推广已经展开，获得了当地教育行业的一致追捧和好评。

现在，人工智能还在发展初期，它所带来跨界、群发式的技术升级，会使传统行业的技术、资本，一夜清零。未来，技术沉淀较深的企业会站得更稳，但更关键的，要看企业是否有将技术转到行业应用的战略眼光和运作能力。

（本报记者沈怡然采访整理）

推荐理由

研发产品在不改变学生现有手写书写习惯的前提下，实现学生主客观题目的答题全过程采集；以大数据技术＋人工智能自动评测系统，实现试卷和家庭作业的自动阅卷以及学习诊断。其系统的混合识别系统、自动解题系统、自动评测系统皆属完全自主全球首创。 ——中兴合创

准星云学简介

成都准星云学科技有限公司，2012年为清华大学苏研院大数据处理中心（TsinghuaBigData）智慧教育事业部，是集大数据技术、人工智能技术、物联网技术于一体的在线教育品牌。2015年，获中兴合创几千万元的投资，同年12月，产品正式推向市场。